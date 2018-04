Auto Van Het Jaar 2016: de 7 finalisten

Door: BV

Crossovers en allerhande kruisingen tussen meer traditionele carrosserievarianten zijn in, maar de Auto Van Het Jaar-jury hoeft daar niet automatisch van onder de indruk te zijn. Van de vele crossovers en SUV's die in eerste instantie in de race waren voor 's werelds bekendste autotitel is alleen nog de Volvo XC90 over. Voor de rest bestaat de finalistenlijst uit klassiek gevormde auto's plus één buitenbeentje: de Mazda MX-5.

Opvolger voor VW Passat

De Volkswagen Passat is aan z’n laatste maanden bezig. Ja, maanden. Het is dan wel de auto van het jaar, maar hij wordt pas in maart op het Autosalon van Genève onthuld. Dit jaar gaat het dus nog tussen de Audi A4, BMW 7-Reeks, Opel Astra, Skoda Superb, Jaguar XE en de eerder al vernoemde Zweed en Japanner.