Dit zijn de VAB Gezinswagens van 2016

Door: BV

Mobiliteitsorganisatie VAB sluit het jaar traditioneel af met het kiezen van de gezinswagens voor het jaar erop. Het doet dat al 29 jaar lang en trommelt daarvoor zowel professionele pers op als een hele meute gezinnen. Het gewogen resultaat levert tegenwoordig winnaars op in drie categorieën. Na een bikkelharde strijd, want er werd dit jaar door meer dan 30 modellen om de titel gevochten.

Tot € 18.500

In de eerste categorie, vind je traditioneel de kleintjes en slechts één van de deelnemers was aangedreven door een dieselmotor. En die eindigde meteen op de eerste plaats: de Tivoli van SsangYong die overigens niet alleen in de smaak viel door z’n zuinigheid, maar ook z’n verrassende verschijning in de weegschaal wierp. Het werd een overwinning met het kleinste verschil: 149 punten tegen 148 punten voor de nummer 2: de Skoda Fabia Combi. De Hyundai i20 staat op 3, maar bengelt met 110 punten wat verder achterop.

Tot € 29.000

In de categorie tot € 29.000 vinden we grote gezinswagens. Er streden 6 benzinewagens (waaronder één hybride) mee om de titel en dat loonde alvast voor de Skoda Superb. Die haalde met z’n 1.4l TFSI turbomotor 178 punten binnen. Op 2: de Ford Mondeo met 131 punten en op 3 de winnaar van afgelopen jaar: de 308 SW met 127 punten.

Elektrische auto’s

Als een auto minimaal 30 kilometer elektrisch kan rijden, komt hij in aanmerking voor deze categorie. Er stonden dan ook enkele wagens met een zogeheten ‘range extender’ in de kieslijst. Maar de top 3 bestaat niettemin uit geheel elektrische voertuigen. De Renault Zoë wint het met 159 voor de Mercedes B250e (154 punten) en Kia Soul (147 punten). Die elektrische auto’s worden vanaf 2016 overigens een pak interessanter voor de particulier dankzij een flinke Vlaamse subsidie.