Ex-VW-baas wordt nog betaald tot 2017, hoeft niets te doen

De nieuwste storm in het dieselgate-glas: Ex-VW CEO Martin Winterkorn wordt nog steeds betaald door VW. Tot 31.12.2016 (zo lang loopt zijn contract nog) ontvangt de voormalige topmanager veel geld om niets te doen.

Niet iedereen is gelijk voor de wet

Winterkorn was - of is dus eigenlijk nog steeds - de best betaalde manager in Duitsland, met een jaarsalaris van meer dan 15 miljoen euro. Voor zijn pensioenrechten heeft Volkswagen circa € 28,5 miljoen gereserveerd. Bij Volkswagen Sachsen zitten in principe 600 interimarbeiders in het zelfde schuitje als Martin Winterkorn. Ook zij hoeven door de gevolgen van het uitlaatschandaal niet terug te keren. Alleen zullen zij niet tot het einde van 2016 doorbetaald worden.

Het lijkt pervers, maar eigenlijk is het best te begrijpen. Het alternatief voor de doorbetaling van Winterkorn zou ofwel een rechtszaak ofwel het verbreken van het contract zonder onderlinge overeenstemming betekenen. Beide laatste opties zouden nog duurder uitvallen. Onder andere ook omdat de bonussen bovenop Winterkorns basisloon (een povere € 1,6 miljoen per jaar) zullen krimpen in de nasleep van de crisis.