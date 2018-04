Lamborghini wil 5 verschillende Huracans

Door: BV

In 2014 verkocht Lamborghini meer auto’s dan ooit tevoren. En in 2015 zal het cijfer nog verder bijgesteld worden. En het merk wil nog meer auto’s bouwen. Een SUV - de Urus - moet daar vanaf 2018 bij helpen. Het sportwagenmerk wil een effect dat vergelijkbaar is met dat van de Cayenne bij Porsche. En er worden nog wel meer Porsche-spelregels geïntroduceerd om de lokroep naar meer volume en winst te beantwoorden.

Meer versies voor meer volume

Porsche is als geen ander bedreven in het verzinnen van extra modelvarianten. En het bezit het vermogen om er ook steevast meer centen voor te vragen. De absolute koning is het 911-gamma, dat meer varianten kent dan je op je handen kan tellen en waarin elke tiende in acceleratietijd al snel € 10.000 extra kost. Een zaak die al lang geen toeval meer kan zijn en één (van meerdere) redenen is waarom nogal wat trouwe liefhebbers van het merk hun neus ophalen voor de jonge producten van het merk.

Lamborghini wil het recept ook toepassen op de Huracan. Er liggen vijf extra varianten op tafel. Het merk wil op die manier proberen de markt van de supercar zo efficiënt mogelijk af te dekken met één enkel basismodel. Bovendien zit er extra veel potentieel in het ontwikkelen van lichtere versies met minder uitrusting. De constructeur uit Stuttgart bewees immers ook al dat je meer geld kan vragen voor auto’s waar minder op zit. En in Sant’Agatha Bolognese zien ze vanzelfsprekend wel wat in meer volume en meer marge.