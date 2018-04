BMW 7: meer centimeters en minder cilinders

Door: BV

Het mag niet verbazen dat BMW een viercilinder in de 7-Reeks lepelt. Het deed dat immers al met de 740e. Daar krijgt het compacte blok echter bijstand van een elektrische motor, net zoals dat het geval is voor de Mercedes S-Klasse. Maar nu gaat het om een benzine met amper 2 liter die z’n boontjes helemaal zelf moet doppen.

Voor China

De nieuwe Siebener krijgt 730Li op de kont. ‘L’, ja, want het gaat om de verlengde versie. De 30 heeft zoals gebruikelijk helemaal niets met de motor te maken. Dat is immers een 2-liter die het dankzij een turbo tot 252pk schopt. Dat is nauwelijks minder dan de drieliter zes-in-lijn die hij vervangt, want die heeft 258pk. In Europa moeten cilinderliefhebbers nog niet wanhopen. BMW introduceert het model in maart in China. Maar de komst van de viercilinder naar het topsegment staat duidelijk in de sterren geschreven.