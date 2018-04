Nieuwe kaartsoftware Toyota is 100% Big Brother

Door: BV

Begin volgende maand opent CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas de deuren. Eigenlijk is het een beurs voor smartphones, printers, gaming, software en desnoods ook voor een slimme stofzuiger. Maar de jongste jaren vallen de autoconstructeurs over elkaar heen om er ook bij te kunnen zijn. Zij willen de consument van de toekomst immers overtuigen dat ze een echt consumptiegoed produceren, wat je net zo makkelijk koopt en weer weggooit als een smartphone. Liefst 22 automerken zijn present voor editie 2016.

En Toyota?

Toyota stelt op de CES een nieuwe software voor die voor erg nauwkeurige wegenkaarten moet zorgen. Het soort van kaarten waar TomTom, Apple en Google geavanceerde meetwagens voor de baan op sturen. Die zullen we immers nodig hebben als onze auto’s ooit zelf zullen rijden.

Toyota kijkt mee

De Japanners zijn niet van plan zelf een vloot de weg op te sturen. Zij hebben immers in de gaten dat nieuwe auto’s almaar vaker zelf zijn uitgerust met GPS-ontvangers, radars en camera’s. Toyota is zinnens al die gegevens van z’n klanten te oogsten om meer accurate wegenkaarten te kunnen aanbieden. Updates waar diezelfde klanten dan voor geacht worden te betalen, vanzelfsprekend. Het systeem moet sneller kunnen inspelen in wijzigingen in de wegsituatie en zal tegelijk pakken goedkoper zijn.

Tenminste ‘een aantal’ productiemodellen moet tegen 2020 voorzien zijn van boordelectronica die gegevens oogsten en synchroniseren met de servers van het merk.