Minste waar voor je geld: Nissan Altima

De Altima gaat als zoete broodjes in de VS. Hij is ruim en relatief zuinig. Maar hoewel hij niet de duurste van allemaal is, kan hij (in tegenstelling tot de Passat dus) het minste argumenten aanvoeren voor z’n prijs. Daarom biedt hij volgens CS het minst waar voor je geld. Niet dat het wat uitmaakt, want ook deze is niet te koop in Europa. Maar we vinden de techniek wel terug bij Infiniti.