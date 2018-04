​Ledlampen zijn niet altijd beter

Door: ADD

Ledverlichting wordt al lang verondersteld de betere keuze dan xenon te zijn. Nagenoeg elke autofabrikant biedt ledlampen aan - bijna altijd tegen een forse meerprijs. Geld dat je weleens zou kunnen uitsparen, want blijkbaar zijn leds niet altijd de beste keuze.

Bij de een wel, bij de andere niet

Bij de Seat Leon bijvoorbeeld kan je maar beter je geld er niet aan uitgeven. Een test van het Duitse magazine "Auto, Motor und Sport" toont namelijk aan dat de standaard halogeenlichten beter verlichten, helderder zijn en een groter bereik hebben dan de ledlichten. Bij de Opel Astra daarentegen is het resultaat omgekeerd: hier waren de onderzoekers wel overtuigd van de kracht van de ledkoplampen. In andere gevallen waren de resultaten niet zo duidelijk.

Proefondervindelijk

De raad van de journalisten: Voordat je tot een aankoop overgaat, probeer je de verschillende aangeboden verlichtingssystemen 's nachts zelf best eens uit. Want welke lichten je het best bevallen, hangt ook van je persoonlijke voorkeur af.