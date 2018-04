Ja, BMW komt met een verlengde X1

Door: BV

Prestige is een gegeven dat varieert van land tot land. Je kan dat kopen met gadgets, chroom, grote wielen of een dikke motor. In China gaat het om iets anders: beenruimte. En meer specifiek: beenruimte op de achterbank. Heel wat Europese sedans worden er daarom aangeboden met een langere wielbasis. En nu zet de trend zich ook door naar SUV's. Deze patentbeelden tonen de BMW X1 met een uitgerokken wielafstand.

De productieversie wordt nog het komende voorjaar tentoongesteld en de Chinezen zullen het model tegen de zomer in hun garage kunnen hebben. Traditioneel wordt de extra ruimte toebedeeld aan de normale achterbank, maar het is niet uitgesloten dat BMW ook nog een derde zitrij in de koffervloer heeft verstopt.