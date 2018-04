BMW toont het interieur van de toekomst

Door: BV

Ja, ook BMW zal zich opstellen tussen de fabrikanten van mobiele telefoons en spelconsoles, op CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas. De auto van de toekomst is immers gewoon een stuk elektronica dat zich verplaatst. En dat heeft natuurlijk een interface nodig. BMW zal er begin volgende maand tonen hoe het interieur en het dashboard van de toekomst eruit zouden kunnen zien.

Heel erg Minority Report

Tom Cruise bediende z’n computers in de SF-prent Minority Report al door er wat handgebaren voor te maken en dat is volgens BMW ook de sleutel tot de toekomst. De nieuwe BMW 7-Reeks heeft al een erg rudimentaire gebarenherkenning aan boord en in dit nieuwe concept wordt het principe verder uitgediept. Zo moet je in staat zijn om op de grote schermen dingen aan te tikken zonder het scherm effectief aan te raken.