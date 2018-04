Kan een 30 ton-truck over een 6 ton-brug?

Door: BV

De 23-jarige Mary Lambright dacht ‘dat moet lukken’ toen ze in Orange County een historische brug wou nemen… met haar 30-tonner. Net voor de brug staat een bord met de gewichtsbeperking van 6 ton en om het helemaal duidelijk te maken staat er ook nog eens een verbodsbord voor vrachtwagens. Maar ze zag het niet zitten om achteruit te rijden en daarom waagde ze het erop. De historische brug uit 1880 hield het niet. Het resultaat zou niet misstaan in de lijst met 10 van de meest ongelukkige ongelukken.

Hoeveel weegt een truck?

De bestuurster kende de omgeving en de beperkingen op de brug. Maar ze verklaarde achteraf niet te weten hoe zwaar haar truck was, hoewel ze er al zes maanden mee reed. En ze zei ook geen idee te hebben van het gewicht van de belading. Dat waren flessen water (en we weten allemaal dat het gewicht van water compleet onvoorspelbaar is). Maar toch was dat niet het eerste probleem bij het oprijden van de brug. De vrachtwagen was immers ook nog eens te hoog, waardoor ze eerst de bovenzijde van het bouwwerk ramde.

Zelf komt ze ervan af met een bekeuring voor drie kleine overtredingen. De verzekeraar zal wat dieper in de buidel mogen tasten.