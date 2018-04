Ford patenteert... euh... dit.

Door: BV

Autoconstructeurs patenteren net als een hele hoop andere bedrijven wel eens vaker iets dat ze helemaal niet zinnens zijn te gebruiken. Als was het maar om te verhinderen dat iemand anders er ooit wat mee zou doen. Zo wordt wel eens gefluisterd dat de beste alternatieven voor fossiele brandstof in de kluizen van de brandstoffabrikanten liggen. Ford heeft ook zo’n kluis. Daar gaat ook dit nieuwe hersenspinsel in.

Een éénwieler van Ford

Ford heeft een auto bedacht met een wiel dat je niet alleen kan verwijderen, maar vervolgens ook nog eens kan inbouwen in een soort van scooter met één wiel. Die blijft dan overeind volgens hetzelfde principe als een Segway. Het is eigenlijk bedoeld voor de steden van de toekomst, waar je met je auto niet meer in zal mogen. En voor elektrische auto’s, want de elektromotor zit in het wiel ingewerkt. De scooter hoort dan weer duidelijk in de koffer te passen. En zeg trouwens nooit nooit. Het aardigheidje past misschien wel op een concept car.