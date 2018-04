Rivaliteit Lamborghini - Ferrari ook op het witte doek

Door: ADD

Momenteel zijn er al twee films over het leven van Enzo Ferrari in de maak. En dus kan eentje over zijn aartsrivaal Ferruccio Lamborghini niet uitblijven. Voer voor het Auto55.be-filmdossier.

Eeuwige vete met Ferrari

De film moet een kroniek worden over Ferruccio's leven. Nadat die een fortuin bijeengesprokkeld had als fabrikant van onder meer tractoren na de Tweede Wereldoorlog, begon hij als constructeur van de legendarische Lamborghini bolides. Het verhaal wil dat Ferruccio problemen had met de koppeling van een van zijn Ferrari's en zich daarover bij Enzo Ferrari himself beklaagde. Die laatste deed daar wat lacherig over, wat kende Lamborghini immers van auto's, hij moest zich maar met zijn tractors bezighouden.

Zo reëel mogelijk

Om ervoor te zorgen dat de film geen loopje met de realiteit zal nemen, werd Ferruccio's zoon Tonino als adviseur aangetrokken.