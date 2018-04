Tesla Model S brandt zonder aanwijsbare reden volledig uit

Door: ADD

Deze Tesla-eigenaar had zich de start van het nieuwe jaar wellicht anders voorgesteld. In het Noorse Brokelandsheia, zo'n 200 kilometer ten zuidwesten van Oslo, brandde zijn Model S compleet uit.

De man had z'n auto bij een supercharger (van Tesla zelf) voor een hotel geparkeerd, aangesloten om te laden en ging vervolgens weg. Even later stond de Tesla in lichterlaaie. De brandweer kon het wrak enkel nog met schuim koelen en de onmiddellijke omgeving afzetten. Waarom de Model S in brand vloog, is nog onduidelijk. Bij Tesla reageren ze niet bijster aangedaan: "Niemand raakte gewond. Wij voeren een grondig onderzoek en zullen onze bevindingen zo snel mogelijk bekend maken."