BMW steekt head-up-display in helm

Door: BV

BMW heeft op CES in Las Vegas niet alleen een weer opgewarmde i8 Spyder staan. De afdelling Motorrad stelt er ook een helm voor waarin een head-up-display is ingewerkt.

Motorrijders kunnen nog minder dan automobilisten naar hun instrumenten kijken wanneer ze ‘begeesterd’ rijden. En daarom is een head-up-display in een helm wellicht handiger dan in een auto. Maar de technologie inwerken leverde nogal problemen op. Nu is het toch gelukt. En dat betekent dat - tenminste al in conceptvorm - de motorrijder van cruciale informatie op de hoogte gehouden kan worden zonder de blik van de weg te nemen.

In de helm zit niet alleen het display, maar ook een computertje en luidsprekers ingebouwd. De displays bedienen kan via de BMW Motorrad multicontroller bij het linker handvat.