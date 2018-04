Eind dit jaar reageert de VW Golf op handgebaren

Door: BV

In een nieuwe BMW 7-Reeks kan je met gebaren niet eens een handvol instructies aan de auto overbrengen. We hebben dat al uitgetest en er is vooral nog veel werk aan de winkel. Maar dat er potentieel zit in dat wuiven naar je auto, daar twijfelen de autoconstructeurs niet over. Het zou ze immers de mogelijkheid geven om de ergonomie van toekomstige modellen helemaal te herbekijken. Maar zo ver is het nog lang niet.

Wuif even

Volkswagen ziet net als de Duitser in de paragraaf hierboven graten in het herkennen van gebaren. Vorig jaar stelde het bedrijf op de CES in Las Vegas al een module voor die enkele bewegingen kon herkennen en nu staat op diezelfde beurs een e-Golf met een verder uitewerkt systeem. Dat omvat onder meer een display met 1.280x640 pixels en een module die voorts ook MirrorLink, Android Auto en Apple CarPlay omvat.

Facelift VW Golf: eind 2016

De e-Golf is ook nog uitgerust met een systeem om z’n accu’s draadloos op te laden. Maar dat is allemaal een beetje naast de kwestie. Z’n infotainmentsysteem herkent hier ook weer gebaren. En het is nu zo goed als productierijp. Wanneer dat dan wel komt? Geen woord erover, maar we zetten alvast in op de facelift van de Golf. Die is alweer voor eind dit jaar gepland.