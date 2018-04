​Toyota werkt aan auto's die hun handelingen zelf kunnen verklaren

Door: ADD

Toyota wil met behulp van artificiële intelligentie zelfrijdende auto's ontwikkelen die niet langer in staat zijn een ongeval te veroorzaken. Dit kondigde de wetenschapper Gill Pratt op de CES in Las Vegas aan. Pratt leidt het onderzoek naar zelflerende computers bij de Japanse autoreus. Toyota had eerder al bekend gemaakt een miljard dollar te zullen investeren in dergelijk onderzoek.

Het moeilijkste moet nog komen

De auto-industrie is echter nog lang niet klaar om zelfrijdende voertuigen veelzijdig in te zetten, volgens de wetenschapper. De eenvoudige problemen zijn ondertussen opgelost, maar er rest ons nu de moeilijke. Zoals de auto op onvoorziene gebeurtenissen leren reageren - bijvoorbeeld wanneer er uit het niets voorwerpen van een vrachtwagen vallen. Toyota hoopt het probleem met behulp van kunstmatige intelligentie op te lossen. "We moeten auto's bouwen die hun handelingen zelf kunnen verklaren," aldus Pratt. Gebruikers gaan alleen voertuigen vertrouwen waarvan ze de beslissingen kunnen begrijpen.