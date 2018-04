VW ontwikkelt nieuwe katalysator voor sjoemeldiesels

Door: ADD

VW-baas Matthias Müller zou van plan zijn om aan het Environmental Protection Agency (de Amerikaanse milieuwaakhond) tijdens een meeting die komende woensdag in Washington op de agenda staat, voor te stellen om in de sjoemeldieselauto's een nieuw ontwikkelde katalysator in te bouwen. Op de manier wil de groep die uitstootwaarden van de getroffen auto's naar beneden halen.

Enkel EA 189

In totaal zijn er in de VS zo'n 600.000 diesels uitgerust met de sjoemelsoftware. Ongeveer 430.000 daarvan worden aangedreven door de dieselmotor EA 189 van de eerste generatie. En daarin zouden ze de nieuwe katalysator willen installeren. Maar die oplossing moet dus wel nog de goedkeuring van de EPA krijgen. Is dat het geval dan kan de VW-Group met de serieproductie starten.