Audi Q6 e-tron wordt h-tron

Nadat Audi vorig jaar in Frankfurt de e-tron-variant van de Q6 toonde, volgt nu in Detroit de brandstofcel-versie: de h-tron quattro concept. De grote constructeurs blijven blijkbaar sterk in waterstof geloven, ook al blijkt het niet meteen zo milieuvriendelijk te zijn als we wel denken.

cd van 0,27

Het design van de concept in Detroit sluit nauw aan bij die van de elektrische e-tron-tegenhanger. De afmetingen zijn hetzelfde: 4,88 meter lang, 1,93 meter breed en een hoogte van (nauwelijks) 1,54 meter. Ter vergelijking, een Q7 is met zijn 1,74 meter de volle 20 centimeter hoger. Hun kostbare tijd hebben de ingenieurs vooral aan het verder optimaliseren van de aërodynamica besteed. Het resultaat is een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,27. Aan de voorzijde van de coupéachtige koets zitten koplampen met matrix lasertechnologie.

Binnenin

Het interieur van de h-tron quattro concept is bedoeld voor vier personen, die zowel voor- als achteraan op individuele zetels plaatsnemen. Daarnaast beschikt deze Audi over snufjes zoals camera's die de bagage scannen en zo de bestuurder advies geven over de best te volgen laadvolgorde. In de cockpit zijn er drie grote displays met OLED-technologie en gesture control mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Het centrale scherm dat de Duitsers "Virtual Cockpit Curved OLED" noemen, is een doorontwikkeling van hun Virtual Cockpit en maakt ook gebruik van OLED's als verlichtingselementen.

Voorproefje nieuwe A8

Met radarsensoren, een videocamera, ultrasone sensoren en een laserscanner beschikt de concept car over de nieuwste technologie op het gebied autonoom rijden. Volgens Audi zou deze geavanceerde technologie tegen 2017 klaar moeten zijn voor massaproductie in de nieuwe A8.

h-tron: 600km bereik en top van 200km/u

Met deze h-tron quattro concept zit Audi al in de vijfde ronde van de brandstofcelontwikkeling. De voordelen zijn een groot bereik en een korte tanktijd. In vier minuten is de concept volgetankt en hij houdt het tot 600 kilometer vol dankzij drie waterstoftanks. Naast de brandstofcel, die twee elektromotoren aandrijft en 110kW opwekt (150pk) wordt er een lithium-ion batterij van 100kW (135pk) geïnstalleerd. Beide aandrijvingen hebben samen een maximaal koppel van 550Nm, goed voor een sprint naar 100km/u in minder dan 7 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 200 km/u.