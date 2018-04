​FCA blijft nog even alleen

Door: ADD

Sergio Marchionne, de grote baas van Fiat Chrysler heeft zijn fusiedroom voorlopig begraven. "We hebben onze fusieplannen stopgezet - althans op dit moment," aldus Marchionne gisteren op het autosalon van Detroit.

Maar tegelijkertijd maakte de Italo-Canadees duidelijk dat hij erbij blijft dat een samensmelting van de grote autofabrikanten noodzakelijk is. "Een fusie is onvermijdelijk in mijn ogen". Marchionne was met zijn bedrijf vorig jaar op zoek naar een partner en dacht die in GM, de grootste Amerikaanse autobouwer gevonden te hebben. Maar helaas bleek de liefde niet wederzijds.