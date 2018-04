​Fiat Chrysler ontkent beschuldigingen fraude verkoopcijfers

Door: ADD

FCA heeft onomwonden de beschuldiging ontkent die Amerikaanse dealers geuit hadden over het verfraaien van de verkoopcijfers in de VS. "De aanklacht is niets meer dan het gevolg van twee ontevreden autodealers die hun contractverplichtingen met Fiat Chrysler niet konden nakomen", luidde het in het hoofdkwartier in Londen.

Manipulatie verkoopstatistieken

De Chrysler-, Dodge-, Jeep- en RAM-dealers uit Illinois en Florida hadden de Italiaans-Amerikaanse autofabrikant ervan beschuldigd hen en andere auto-dealers geld aangeboden te hebben om betere verkoopcijfers aan te geven. Het doel van de groep is om via de verkoopstatistieken een mooier beeld op te hangen. Fiat Chrysler groeit in de VS al zes jaar onafgebroken. Maar volgens FCA wilden de dealers enkel betere condicties voor zichzelf in de wacht slepen. Na het bekend worden van de beschuldigingen donderdagochtend stortte de koers van het autoconcern in Milaan en New York in.