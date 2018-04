10 rally-auto's in opa's racepak

Ford Mustang RS200

Toen Ford in 1984 de wereld van de rally kozen ze er niet voor om een bestaand model te verbouwen maar om een geheel nieuwe auto te ontwikkelen. De oorspronkelijke RS200 had een koetswerk uit composiet, was vierwielaangedreven en kon met gemak gigantische sprongen en gevaarlijk terrein aan. Helaas veranderden de regels en kon de RS200 nooit bewijzen wat hij in zijn mars had.

