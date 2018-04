DS3 en DS3 Cabrio gefacelift

Door: ADD

DS staat al even op eigen benen, logisch dus dat het Citroën-logo nu ook van de succesvolle DS 3 verdwijnt. Die krijgt namelijk een (lichte) facelift en met hem ook de cabrio.

Een heus kleurenpallet

Optische veranderingen aan de buitenkant zijn dun gezaaid: er zijn nieuwe lichtunits vooraan en nieuwe 3D-led-exemplaren achteraan. De Fransen willen de eigenzinnigheid van de DS3 onderlijnen met nog meer kleuren voor het dak, de zijspiegels, de dashboardstrips en voor de binnenspiegelbehuizing. Je kan alleen al voor het dak en de carrosserieuit 78 lakcombinaties kiezen.

Binnenin

Daar vind je een nieuw 7-inch touch screen voor het geüpdatete multimediasysteem dat zowel Apple CarPlay als MirrorLink en Android Auto ondersteunt. Volgens DS vallen er in de middenconsole 20 knoppen weg. Nieuw is ook een noodhulp- en assistentiepakket met automatische noodoproep, een elektronisch onderhoudsboekje en tracking in geval van diefstal. Beide DS'en zullen eveneens beschikbaar zijn met Active City Brake (waarmee de DS3 tot een snelheid van 30 km/u zichzelf tot stilstand kan brengen), parkeersensoren, achteruitrijcamera en vertrekhulp op hellingen.

Aandrijving

Wat de motor betreft, is er keuze uit acht versies: 3 driecilinder en 2 viercilinder benzinemotoren en 2 viercilinder diesels. Nieuw is de PureTech 130, een driecilinder turbomotor met een start-stop-systeem. De 110 pk-variant zal voortaan ook beschikbaar zijn met een zesbak.

Topper

De krachtigste motor zal de DS 3 Performance in maart krijgen met onder de kap een 208pk-sterke viercilinder benzinemotor (300Nm) gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, optioneel met sperdifferentieel. Chassis en het remsysteem van de DS 3 werden aangepast, de carrosserie 15 millimeter verlaagd en het spoor verbreed. Zwarte dubbele uitlaatpijpen, zwarte 18-inch lichtmetalen velgen met vooraan zwarte remklauwen en kuipstoelen in het interieur moeten de Performance-versie van de rest onderscheiden.