Audi Brussels bouwt Q6 e-Tron

Door: BV

Al een tijd lang hing bij Audi de verlossende beslissing voor de Brusselse fabriek in de lucht. Die bouwt nu nog de kleine Audi A1 (op basis van de VW Polo), maar bij het nakende einde van die modelcyclus verhuist de productie van het kleinste model van het merk uit Ingolstadt. Audi Brussels krijgt echter wel een nieuw model. Dat wordt een elektrische SUV die vanaf 2018 klanten mag proberen afsnoepen van Tesla. Die kregen we al te zien als Audi Q6 e-Tron en zal op de markt verschijnen in wat een complete golf van nieuwe elektrische modellen wordt. Audi is immers lang niet de enige die het jonge Amerikaanse merk van antwoord wil dienen.

Brussel blijft de fabriek voor experimenten

Audi Brussels kan dus weer even opgelucht ademhalen. De fabriek werd eerder al door Volkswagen grotendeels ingezet als een faciliteit die vooral bijsprong voor de productie van modellen die onverwacht populair waren. Sinds Audi er de scepter zwaait, wordt ze uitsluitend gebruikt om modellen in nieuwe segmenten te bouwen. Dat was zo met de A1 en wordt weer zo bij de Q6 E-Tron. De komende jaren zal er vooral ingezet worden op een succesvolle conversie van de fabriek.