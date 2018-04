​26 jaar oude Toyota Supra te koop voor bijna 3x aankoopprijs

Door: ADD

Waarom wachten op de nieuwe Toyota Supra als er nog sublieme originele exemplaren zijn? Bij een Canadese Toyota-dealer staat een Supra Mk III met 93 kilometer op de teller te koop, modeljaar 1990. Niet bij de tweedehandswagens, maar bij de nieuwe, want de ca. 26-jarige Supra is eigenlijk gloednieuw.

Nieuwstaat (maar dan echt)

De grijze lederen zetels zitten nog deels onder de folie waarmee hij uit de fabriek kwam, de rode lak schittert als op de eerste dag. Alles is in originele staat, en op de teller staan schamele 93 kilometer. Ondanks het label "pre-owned" mag deze Supra dus tussen de nieuwe auto's staan.

De auto behoorde hij toe aan een man die hem gekocht had om vervolgens 16 jaar lang (bijna) niet te gebruiken. Wel werd de motor 2-3 maal per jaar gestart. En in 2006 kocht de Canadese dealer de auto. Sindsdien staat de Supra in zijn showroom te staan.

Bijna 3x aankoopprijs

De eerste eigenaar betaalde voor de Supra met 3.0 zescilinder turbomotor (235pk) ongeveer 25.000 Canadese dollar. De Toyota-dealer wil er echter 70.000 Canadese dollar voor op tafel zien. Dit komt overeen met ongeveer € 46.300 en dus een winst van 280 procent. Maar blijkbaar is dat zelfs voor hardcore Supra-liefhebbers een maat te ver. Sinds 2007 staat hij te koop, maar tot nu toe wilde niemand hem meenemen.