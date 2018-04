Deze Mercedes G lust nu granaten bij het ontbijt

Door: BV

Er bestaat al een gepantserde Mercedes G-Klasse. Met VR7 kwalificatie, wat je toch al bescherming biedt tegen de zwaarste handwapens. En je moet twee keer kijken om te zien dat het om een gepantserde auto gaat. Maar er zijn regio’s waar je het met zo’n kwalificatie niet rooit. En dan wordt dit je geprefereerde G. Erg herkenbaar is het model niet meer, maar aangezien deze uitsluitend bestemd is voor militaire doeleinden doet het er wellicht niet zo veel toe.

De basis voor deze G is de G500 4x4². Dat kan je aan de ophangingsconfiguratie zien. De specificaties zijn onbekend, maar dit LAPV (Light Armoured Patrol Vehicle) kan ongetwijfeld tegen een stootje. We denken aan bermexplosieven en handgranaten. Wie het exact weet is wellicht de (eveneens nog onbekende) overheid die hem besteld heeft. De ontwikkeling en productie gebeurt samen met het Oostenrijkse Magna Steyr. Niet verwonderlijk, want dat bouwt de Mercedes G al sinds 1979.