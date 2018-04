Onderzoek: helft klanten heeft geen merkentrouw

Door: BV

Mensen die zweren bij één bepaald automerk. Ze zijn er almaar minder en minder. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau J.D. Powers. Dat onderzocht de merkentrouw bij ruim 17.000 ondervraagden die tussen 2011 en 2013 een nieuwe auto kochten. In de VS weliswaar, waar vooral digitale media-trends zich sneller en meer afgetekend laten opmerken dat op ons ‘oude continent’.

Helft klanten heeft geen merkentrouw

Exact de helft van de klanten gaf aan het denkproces over een nieuwe auto te starten zonder enige specifieke voorkeur. Onder de jongste autorijdende generatie (Generatie Y of de millenials) is dat cijfer zelfs nog hoger. Daar stijgt het naar 54%. Een sluitende verklaring voor het fenomeen geeft J.D. Power niet, maar deze redactie wil alvast aanvoeren dat verschillende auto’s een almaar minder onderscheidende rijervaring laten optekenen.

Waar zoek je informatie?

Internet natuurlijk! Dat blijkt voor meer dan 90% van de autokopers het startpunt te zijn. er wordt gekeken naar de internetpagina van de automerken (waar je steevast minder en minder relevante informatie vindt), terwijl - in de VS - 8 op 10 mensen naar de website van de dealer surfen. En driekwart van de mensen surft zelfs naar de dealer waar ze uiteindelijk de auto zullen aanschaffen. Nog eens 80% surft ook naar de website van een onafhankelijke partij. Voor een testverslag bijvoorbeeld.