Door: ADD

De Dodge Charger Daytona uit 1969 die onlangs in een schuur werd ontdekt na een lange periode van verval, heeft tijdens de veiling bij Mecum in Florida 90.000 dollar (€ 83.189) opgebracht. Dat is aanzienlijk minder dan de verwachte 150.000 tot 180.000 dollar. In topconditie wisselt een dergelijke Charger Daytona voor bijna een miljoen dollar van eigenaar.

Foto's door Teddy Pieper, Courtesy of Mecum Auctions