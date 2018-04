​Uitzonderlijke Aston Martin DB 2/4 kreeg Lada-motor

Door: ADD

Een Aston Martin DB 2/4 (1953-1959) met motor, stuurwiel, stuurkolom en instrumentenpaneel van Lada? Dat is ofwel pure godslastering ofwel ingenieuze improvisatie. Eén ding is zeker, zo'n auto werd onlangs bij een schuurvondst op Cuba ontdekt. De DB 2/4 staat geparkeerd in een stal buiten Havana. Daar kreeg hij van de huidige eigenares onderdak. Volgens haar heeft een Brit de zeldzame racewagen niet mee naar huis kunnen nemen na de revolutie van1959. En om de Aston Marton ook zonder Engelse vervangstukken rijdende te kunnen houden, heeft iemand de originele rmotor verwijderd en vervangen door onderdelen van op de Lada-voorraadplank.

Aan handen en voeten gebonden

Aston Martin weet dat deze magnifieke auto zich in een schuur op Cuba bevindt, maar kan net zo weinig doen als de oorspronkelijke eigenaar 60 jaar geleden. Want geen enkele auto die in 1959 of vroeger gebouwd werd, mag het eiland verlaten. Deze Cubaanse wet geldt tot op vandaag. Al zou daar binnenkort weleens verandering in kunnen komen nu dat de diplomatieke betrekkingen tussen Havana en Washington weer wat minder gespannen zijn. Tot grote schrik echter van veel oldtimerliefhebbers wereldwijd. Zij vrezen namelijk dat de vele klassiekers op het eiland in een meedogenloze uitverkoop gaan terechtkomen. De Cubanen hebben immers al lang begrepen dat de oude auto's een belangrijke bron van inkomsten kunnen worden.