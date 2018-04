Apple auto krijgt het deksel op de neus

Door: BV

Ten minste twee technologiegiganten hebben hun oog laten vallen op de autosector. Apple en Google, met Sony die aandachtig de bewegingen volgt vanaf de kantlijn. Apples autoproject is in meer geheimzinnigheid gehuld dan de inspanningen van Google, maar dat het bestaat, leidt niet de minste twijfel. Zo’n duizend mensen werken aan het Project Titan. Dat zou in 2019 een eerste Apple-auto moeten opleveren. Zou, want in Silicon Valley komen ze stilaan tot de conclusies dat auto’s bouwen nog heel wat anders is dan iPhone’s.

Reeks tegenslagen

De Amerikaanse media hebben het over een regelrechte vacaturestop bij Project Titan, nadat eerder deze week al projectleider Steve Zadesky (officieel omwille van persoonlijke redenen) zijn ontslag indiende. Het gonst inmiddels van de geruchten. Als er vuur is tussen al die gespuwde rook, dan mag eruit geconcludeerd worden dat de Apple-top de tegenslagen inmiddels grondig beu is. Apple overweegt nu zelfs om samen te werken met een ‘ouderwetse’ autobouwer. De Amerikanen lonken wat naar BMW omwille van de i3, maar of de Duitsers een nieuwe concurrent willen helpen is niet duidelijk.