​BMW 7 met viercilinder

Andere markten, andere behoeften. BMW biedt haar topmodel voortaan ook aan met een tweeliter viercilinder turbobenzinemotor. In China dat wisten we al, maar eveneens in Turkije, want ook daar heeft de staat een goudmijn ontdekt in de wat zwaardere motoren.

'Vlot' met viercilinder

De nieuwe Siebener heet er 730i en met de viercilinder die we uit de Mini, 2- en 3-Reeks kennen erin presteert hij 258pk en 400Nm. Gekoppeld wordt hij aan een achttraps automatische transmissie. Daarmee moet het gevaarte van 1.755kg in 6,2 seconden naar 100 kunnen snellen en een topsnelheid van 250km/u halen. Als gemiddeld brandstofverbruik wordt 5,7 liter opgegeven.

Exuberant belast

In Turkije zal de nieuwe BMW 730i maar liefst € 193.698 kosten. Bovenop de basisprijs van € 87.000 komt nog 90% speciale taxen. Voor een 730d met een 265pk-sterke zescilinder betaal je er € 258.705. Hier bedraagt de bijzondere belasting zelfs 145%.

Voor de Chinezen enkel verlengd

In China wordt de 730Li enkel aangeboden in de lange versie.