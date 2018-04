Ford Europa niet langer verlieslatend

Door: ADD

Goed nieuws voor de verse Europese Ford-baas James Farley. Sneller dan gedacht kon Ford in Europa het tij keren en uit de rode cijfers klimmen. 259 miljoen dollar voor belastingen verdiende Ford of Europe in het fiscale jaar 2015.

10% meer omzet

De Europese verkoop van Ford steeg het afgelopen jaar met bijna 10 procent. Ook waren ze de meest succesvolle fabrikant van bedrijfswagens in Europa. Wat de prognose voor 2016 betreft, zijn de Amerikanen erg beknopt: "Better than 2015".

En de rest van de wereld?

Het wereldwijde marktaandeel van Ford ligt nu op 7,3 procent, een groei van twee tienden tegenover een jaar geleden. Het globale resultaat voor belastingen kwam uit op 10,8 miljard dollar ( € 9,9 miljard). Ford profiteerde vooral van de sterk groeiende omzet in de VS zelf, waar de vraag naar zware voertuigen zoals pickups blijft stijgen. Voor het 34ste jaar op rij is de F-150 er het best verkochte voertuig.

Ook in Azië klom de winst naar een recordniveau.Desalniettemin heeft de fabrikant beslist om in 2016 niet langer in Japan en Indonesië actief te zijn. Aan de Japanners bijvoorbeeld verkochten ze in 2015 nauwelijks zo'n 5.000 voertuigen.