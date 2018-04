Daihatsu volledig in Toyota's handen

Door: ADD

Toyota wil de volledig controle over landgenoot Daihatsu Motor, dat gespecialiseerd is in kleine stadsauto's. Vanaf 1 augustus wordt Daihatsu een volwaardige dochteronderneming van 's werelds grootste autofabrikant. Vandaag heeft Toyota al 51 procent van Daihatsu in handen. In het kader van de overname zal Daihatsu op 27 juni van de beurs worden gehaald.

Toyota hoopt zo enerzijds haar positie in het segment van de kleine auto's te versterken omdat de vraag daarnaar blijft groeien en anderzijds om de kosten van bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe technologie te drukken.

Daihatsu behoort sinds 1998 tot de Toyota-groep, die ook Hino omvat, een Japanse producent van vrachtwagens en bussen.