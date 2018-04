Waar blijft die nieuwe Ford Ka toch?

Door: ADD

Eind 2013 toonde Ford in Brazilië voor de eerste keer de opvolger van de Ford Ka, en toen werd ons gezegd dat hij tegen 2015 naar Europa komt. Maar sindsdien is het bij ons muisstil rond de kleinste Fordtelg.

Productie wordt gestaakt

Toch begint de tijd te dringen. Eind april dit jaar wordt de productie van de huidige Ford Ka in de Fiat-fabriek in Tychy (Polen) namelijk stopgezet. Acht jaar liep het model er van de band op het platform van de Fiat 500 (of eigenlijk op dat van de vorige generatie Fiat Panda, waarop de 500 gebaseerd is). Een onderstel elders gaan lenen past ondertussen sowieso niet meer in de nieuwe strategie van Ford. De "One Ford" filosofie betekent immers ook enkel nog eigen platforms gebruiken. De volgende Ka zal daarom zijn basis met de Fiesta delen.

Hij komt, maar wanneer?

In Brazilië verkoopt Ford de nieuwe Ka al sinds 2014. Maar uit het debacle met de bij ons slecht verkopende Ecosport hebben ze alvast geleerd dat Europeanen niet zomaar modellen accepteren, die aan de overkant van de oceaan ontwikkeld zijn. Dus hebben de Amerikanen al een hoop geld geïnvesteerd in de verfijning van de eerste vijfdeurs Ka. Het resultaat? De opvolger komt, dat is duidelijk, maar meer laat Ford ons niet in zijn kaarten kijken.

In maart in Genève???

Voor het salon van Genève kondigde Ford heel erg vaag "interessant nieuws" aan. Dat de derde generatie Ford Ka er zal staan blinken zou ons dus erg verbazen, al zou een debuut in maart wel het ideaal zijn wetende dat het een maand later finaal over and out is met de Ka II.