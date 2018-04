Hollywood wil Rolls-Royce-historie verfilmen

Door: BV

Je weet hoe het gaat. In Hollywood stoot iemand per ongeluk op een beetje een leuk verhaal, blikt er een succesvolle film over in en voor je het weet heb je een hype. De Amerikaanse Westkust braakt inmiddels al jaren de ene superheld na de andere uit. Maar er lijkt wat nieuws in de maak te zijn. Na het succesvolle Senna, lijkt de Amerikaanse entertainmentindustrie plots z’n blik te hebben gericht op de verhalen uit de autosector. Het Auto55-dossier met autofilms dat je absoluut moet zien, zal de komende jaren wellicht nog verder aandikken.

Silver Ghost

De nukkige Enzo Ferrari wordt binnenkort vereeuwigd door Robert De Niro en ook van rivaal Lamborghini is er een prent in de maak. En de rechten voor het verhaal achter dieselgate zijn ook al verpatst. En nu wil niemand minder dan Martin Scorsese het verhaal van Charles Royce en Henry Rolls over de oprichting van Rolls-Royce verfilmen. Een cast is er nog niet, een titel wel: Silver Ghost. Dat is immers ook de titel van het boek dat de aanleiding vormt.