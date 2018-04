Deze 11 auto's zijn vanaf nu oldtimer. Deel III

Toyota Camry

De opvolger van de onfortuinlijke Cressida, een gemotoriseerde nietszeggendheid. Maar wel ontzettend betrouwbaar. In de VS was de Camry zelfs een tijdje de bestverkochte auto. Maar naar Europese normen te groot om goed te verkopen. In 2004 verdween hij dan ook van het toneel bij ons.