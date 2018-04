Vloeibare batterij wordt realiteit met Quant

Door: BV

In 2014 leek het bedrijf Nanaflowcell uit het niets te komen. Het stond opeens op het Autosalon van Genève met een wulps gelijnde grand coupé. Maar het ging niet zo meteen om het lijnenspel. En eigenlijk ging het ook niet om de indrukwekkende cijfers: meer dan 1000pk en 2.900Nm. Waar nanoflowcell grote ogen mee gooide, was met z’n elektrische technologie. Géén traditionele accu, maar de mogelijkheid om elektrisch geladen brandstof te tanken. Goed voor een autonomie van 600 à 800km. Maar vooral: je bent na een tankbeurt van amper 5 minuten weer rijp voor een extra sessie. Dat het bedrijf zich van meet af aan heeft gevestigd in een belastingparadijs - Liechtenstein - spreekt boekdelen.

Niche of volume?

Onder de merknaam Quant wil het bedrijf niet één, maar enkele elektrische auto’s op de markt brengen. De F wordt een hypercar, met de vermogens die we reeds in bovenstaande paragraaf aanhaalden. Maar er is ook een kleintje: de Quantino. Nog altijd visueel apart, maar met bescheiden afmetingen en een bescheidener vermogen (details vind je hier). Die wordt nu klaargestoomd voor serieproductie. Op het aanstormende Autosalon van Genève zullen we de vooruitgang kunnen beoordelen.