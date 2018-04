Ferrari-aandeel gaat onderuit

Door: BV

Wie bij de beursgang aandelen van Ferrari kocht, zit nu met een kater. Het aandeel kelderde nadat de voorgespiegelde resultaten te rooskleurig ingeschat bleken. De povere prestaties van de Chinese markt, waar afgelopen jaar 22% minder Ferrari’s werden geleverd dan eerst voorzien, worden als voornaamste oorzaak met de vinger gewezen. Maar experts waren het al voor de beursgang eens dat het aandeel door Ferrari-Fiat-baas Sergio Marchionne werd overgewaardeerd.

Nog de helft waard

Kort na de beursintroductie piekte het Ferrari-aandeel op $ 62. Maar sindsdien zakte de beurskoers almaar verder weg. Deze week daalde het tot minder dan $ 35. Marchionne reageert op de voor hem kenmerkende manier, door te stellen dat het bedrijf ‘op termijn’ in orde is én door de aandacht af te leiden naar nieuwe producten. Hij houdt vol dat Ferrari binnen afzienbare tijd 9.000 voertuigen op jaarbasis maakt. Afgelopen jaar waren het er 7.900. Ter herinnering: Marchionne wipte voormalige Ferrari-CEO Luca Di Montezemolo (onder meer) omdat die weigerde meer dan 7.000 auto’s per jaar te bouwen. Dat zou de exclusiviteit ondermijnen en het merk uithollen, was de stelling van Di Montezemolo.