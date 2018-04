​Mitsubishi frist ASX op

Door: ADD

De ASX, Mitsubishi's SUV die vooral omwille van zijn duurzaamheid bijval krijgt en z'n basis met de Citroën C4 Aircross en Peugeot 4008 deelt, ondergaat deze herfst een facelift. En dat betekent een licht gewijzigd frontdesign en een herzien motorengamma.

Op het salon van Genève (3-13 maart) zal je hem voor de eerste keer live kunnen zien. Mitsubishi toont er de ASX modeljaar 2017 in een speciaal donkergrijs met oranje accenten en dito velgen. In dezelfde stijl zal trouwens ook de huidige pick-up L200 bewonderd kunnen worden. Beide modellen komen ooit als speciale reeks op de markt, wanneer is nog onduidelijk.

Bovenop de herziene ASX zal Mitsubishi in Genève de eX concept car tonen, die ze eerder al op het autosalon van Tokio presenteerden. Die compacte SUV wordt volledig elektrische aangedreven en zou een actieradius van 400 kilometer hebben.