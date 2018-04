Frankrijk wil 1000km echte Route Du Soleil

Door: BV

In het Nederlandse Krommenie ligt al 70m fietspad waarin zonnepanelen zijn verwerkt. Dat project genereert meer stroom dan voorzien en het brengt natuurlijk ook andere partijen op ideeën. Frankrijk vat nu het plan om niet minder dan 1.000km zonnepanelen in z’n normale wegen te integreren. Een echte route du soleil dus. Over vijf jaar moet het project afgerond zijn.

Stroom voor 5 miljoen Fransen

Frankrijk verwacht dat de weg voldoende stroom zal opwekken om in het verbruik van 5 miljoen Fransen te voorzien (zonder verwarming). Elke 4 meter voorziet in de volledige behoefte van een huisgezin. De panelen zelf zijn amper 7mm dik, kunnen probleemloos de druk van het zwaarste verkeer weerstaan en zijn behandeld om dezelfde grip te genereren als een normaal wegdek. In tegenstelling tot in Nederland, waar het gaat om panelen die de weg zelf vervangen, gaat het hier om een installatie die gewoon tegen het bestaande wegdek wordt gelijmd.