Deze Rolls-Royce Ghost is geen lelijk eendje

Door: BV

Je kan elke Rolls-Royce helemaal aan je smaak aanpassen. En dan is het natuurlijk niet verrassend dat er af en toe eens een uniek exemplaar wordt afgeleverd. Een zaak waar het luxemerk ons erg graag van op de hoogte houdt. Zoals deze elegante witte creatie, die geïnspireerd is op de witte zwaan.

De Chinese tekens (want daar wordt deze creatie afgeleverd) staan voor ‘liefde is eeuwig’ en daarom krijg je ook de hartvormige zwaan-iconen in de koetswerklijn. Het interieur is wit, afgewisseld met rijk rood. Want als er wat naar China gaat, hoort rood er nu eenmaal bij. Technisch is deze Ghost zoals elke andere.