Seat introduceert SUV: Ateca

Door: BV

Een dikke week geleden dachten we nog dat de VW Tiguan-cloon van Seat Aran zou noemen. Maar nu is hij er echt. En er staat Ateca op de kofferklep. Het debuut is voor het Autosalon van Genève, over een kleine maand. Daar zal overigens ook Skoda’s SUV staan.

Seat denkt al bijna 10 jaar na over een SUV. In 2007 stond er op de IAA al een concept car met de naam Tribu. Nu zal het er eindelijk van komen.

Motoren



De motoren zullen allen bekenden zijn. TSI’s en TDI’s uit de rekken van Volkswagen. De benzines zullen van 115pk of 150pk sterk zijn. De eerste is een piepkleine 1.0 TSI en hogerop vinden we een 1.4 TSI. De gemiddelde verbruiks- en uitstootcijfers van de benzinemotoren liggen tussen 5,3 en 6,2 l/100 km en 123 en 141 g CO2/km. Bij de dieselmotoren begint het aanbod met de 1.6 TDI van 115 pk. De 2.0 TDI is beschikbaar met 150 pk of 190 pk. Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,3 tot 5,0 l/100 km, de CO2-uitstoot van 112 tot 131 g/km.

Naast voorwielaandrijving en de standaard aangeboden handbak zal vierwielaandrijving en een automaat met dubbele koppeling een privilege zijn van de duurdere versies.

Seat belooft heel wat technologische innovaties. Ledkoplampen, een fileassistent en een infotainmentsysteem van de jongste generatie met een 8” aanraakgevoelig scherm bijvoorbeeld. En een gamma dat zal bestaan uit drie uitrustingsversies. In de 4,36m lange Ateca zal 510l bagage passen. Behalve bij de vierwielaandrijvers. Daarin past 485l.

Vanaf de lente te koop

De voorverkoop start in de lente. En tegen de zomer hoort de Ateca ook effectief bij de dealer te staan.