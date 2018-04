Je kan al kijken naar de nieuwe Volvo V90

Door: BV

Veel verrassingen heeft de Volvo V90 niet meer in petto. Eerst kregen we de grote Zweedse break als miniatuur op het bord - zonder dat Volvo dat wou uiteraard. Vervolgens werd er een exemplaar open en bloot gefotografeerd. En nu zijn er de eerste officiële beelden.

Net zoals de Volvo S90

Van de S90 hebben we inmiddels al de prijzen van het motorenpalet waarmee het model lanceert. Over aandrijving of andere details van de V90 nog geen woord, maar je hoeft nu ook geen raketgeleerde te zijn om te weten dat dat identiek wordt aan dat van de sedan. Idem voor de prestaties, al is het te verwachten dat zowel de prestaties als verbruik na de komma een kleine variatie vertonen.

Half-autonoom autorijden

Volvo zegt nog wel wat over over de Pilot Assist. Dat systeem moet half autonoom autorijden mogelijk maken tot snelheden van zo’n 130km/u. Een aanloopje naar je helemaal zelf laten rijden. In 2017 stuurt Volvo in en om Göteborg al 100 testauto’s op de weg die het ganse proces voor hun rekening nemen. Maar zo ver is het hier nog niet.