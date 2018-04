Renault Alpine, is dat jouw dashboard?

Door: BV

Jaren hebben we erop gewacht. Maar dit jaar is het eigenlijk zover. Over een kleine week trekt Renault het doek van een nieuwe Alpine. Tenminste, daar gaat iedereen van uit.

Zoals gebruikelijk wordt er snel nog even geteased voor de Franse sportwagen. Die wil een middenmotor en minstens 250pk aanbieden voor een aantrekkelijke prijs. Dan loeren besparingen natuurlijk al gauw om de hoek. Maar de boordplank oogt veelbelovend. Met tuimelschakelaars en leuke draaiknoppen. Zo veelbelovend dat je je afvraagt of Renault er nog snel een extra studiemodel tegenaan gooit. Nog zes keer slapen en we weten het zeker.