Mercedes presenteert eerste aluminium dieselmotor

Door: BV

Wanneer de nieuwe Mercedes E-Klasse op de markt verschijnt deze lente, krijgt hij onder meer de letters E 220d op de kofferklep. En daarbij hoort een nieuwe tweeliter viercilinder tussen de voorwielen. Een centrale die de oude 2,1l vervangt. Een motor die goed presteerde, maar waarvan we je eerder al kon zeggen dat de klank inmiddels moeilijk verteerbaar was. Maar dat wordt nu aangepakt.

2-liter in aluminium

De Duitsers hebben een nieuwe centrale ontwikkeld met zowel een blok als een kleppendeksel in aluminium. Het heeft één deciliter minder slagvolume en is ook compacter van architectuur. Dat betekent dat er niet alleen lichtere materie, maar ook minder materiaal gebruikt moet worden. Het resultaat: een gewicht van 168,4kg tegen 202,8kg voor de afzwaaiende 2,1-liter.

Stiller, efficiënter

Andere aardigheidjes zijn een nanocoating voor de binnenkant van de cilinders (wat ervoor zorgt dat de zuigers met minder weerstand heen en weer kunnen schuiven) en een vierde generatie common-rail directe inspuiting. Goed voor minder interne wrijving en een grotere balans. Het eerste levert al 13% verbruikswinst op en het tweede is zacht voor je trommelvliezen.

En ook krachtiger

De 2-liter wordt ook wat pittiger dan z’n voorganger. Mercedes weet er 192pk en 400Nm uit te persen. In de E 220d wordt die eenheid gecombineerd met een automaat met niet minder dan 9 verzetten. De grote vierdeurs kan zich daarmee naar 100km/u reppen in 7,3 tellen en zit pas bij 240km/u zonder adem. En hij zal in de gemengde cyclus maximaal 4,3l/100km (112g/CO2/km) verbruiken. In sommige versies zelfs nog minder.

Ook voor andere modellen

Natuurlijk wordt Mercedes eerste geheel in aluminium opgetrokken dieselmotor niet het alleenrecht van de E-Klasse. Hij zal ook in andere productfamilies gebruikt worden. Voorwielaandrijvers incluis…