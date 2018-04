SsangYong doet 2x SUV in Genève

Door: BV

Als het geen SUV is, dan interesseert het SsangYong niet. En de cijfers over de SUV-markt geven het merk gelijk. Op het Autosalon van Genève stellen de Koreanen weerom twee exemplaren voor.

Tivoli XLV en SIV-2

De Tivoli XLV is de eerder al aangekondigde verlengde SsangYong Tivoli. En die zal wellicht binnen de kortste keren te koop zijn. Daarover kunnen we melden dat dit geen 7-zitter is zoals eerder werd gedacht. Weliswaar is de XLV ruim twintig centimeter langer (met een identieke wielbasis) dan de reeds bekende Tivoli, maar een extra bank puzzelt SsangYong er niet in. De koffer en de achterbank, die worden wel ruimer.

De andere is een doorontwikkeling van deze SIV-1 concept. Die moet ooit in productie komen. Gezien z’n formaat tippen we die SIV-2 als een opvolger van de huidige Korando. Die is onlangs nog opgefrist dus een productievariant is nog niet voor morgen.