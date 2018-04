De nieuwe Renault Alpine is er… nog niet

Door: BV

Zo, valt dat even tegen… De officiële (her)lancering van het merk Alpine… zonder de langverwachte productieversie van de Franse sportwagen met middenmotor. We voelden het afgelopen weekend al bij het lekken van het eerste dashboardbeeld… zou dat wel de langverwachte productieversie zijn? Neen dus… de Alpine Vision die op Autosalon van Genève zal staan is nog een concept. 80% klaar, dat wel. Maar met de resterende 20% kan je auto maken of kraken.

Gebaseerd op Alpine A110

Ja, de Alpine A110 is de inspiratie voor de nieuwe sportieveling. Dat wisten we afgelopen zomer ook al, toen Renault met een eerdere concept in een blauwe tint over het Circuit Le Sarthe van Le Mans paradeerde.

Speculaties

En dan zijn er wat speculaties… De belangrijkste: wat krijgt de Alpine onder de kap. Het slimme geld staat op de motor van de Renault Clio RS. Daar nog een 1.6-je, maar hardnekkige geruchten suggereren dat die zal opgeboord worden tot 1,8l en dankzij een knoert van een turbo 300pk zal opwekken. En omdat de Alpine ook licht wordt, moet een sprintje naar 100 in 4,5 tellen of minder realiteit zijn.

Wanneer komt hij dan echt?

Tegen het eind van het jaar moeten we de productieversie achter de kiezen hebben. En in 2017 voelen wij hem aan de tand en kan je hem bij de dealer vinden.