Een Tesla Model S voor € 500

Door: BV

Natuurlijk heb je geen échte Model S voor € 500. En ook niet voor € 850, wat zowat het maximum is dat je bij Radio Flyer kan uitgeven aan een Model S. Dan heb je de optionele koplampen en de grootste accuset… voor je kleine uk van 3 tot 8 jaar. Je kan kiezen uit drie kleuren en omdat de veiligheid natuurlijk primeert kan je kiezen tussen een topsnelheid die op 5 of 10km/u begrensd is.

De fabrikant zegt dat het de gekrompen Model S kan leveren vanaf mei. Zolang je oprit het gewicht van 37kg kan dragen is er geen probleem.