Lamborghini Centenario lekt uit, is knotsgek

Door: BV

Op 28 april zou Lamborghini-oprichter Ferrucio 100 jaar geworden zijn. De geboorte van ‘zijn’ sportwagenmerk wordt al verfilmd, maar het is vanzelfsprekend niet alleen Hollywood dat stil zal staan bij die verjaardag. Het merk zelf zal in Genève uitpakken met deze (speculatief) LP-770-4 Centenario gedoopte creatie. Een auto die de Lamborghini Veneno moet overtreffen en zo mogelijk nog meer de hoofden doet draaien.

Gelekte patentbeelden

Behalve geruchten, geen nieuws van de sportwagen. Tot vandaag deze patentbeelden het www op lekten. En daaruit kunnen we in elk geval afleiden dat het uiterlijk ‘niet conventioneel’ wordt. Vooral het profiel valt op. Meer nieuw is er binnenkort, want de deuren van het autosalon openen over anderhalve week…