Helemaal: de nieuwe Volvo V90

Door: BV

Volvo heeft weer een V90. Want wie voldoende diep in z’n geheugen kan graven, herinnert zich wellicht dat dat eerder ook al eens het geval was. Twee miezerige jaartjes - van 1997 tot 1998. En toen ging het eigenlijk om een voortzetting van de 960 onder een andere naam. Ditmaal niet zo’n half werk - de V90 is van kop tot staart nieuw. Het onderstel kennen we van de XC90 en de S90 (die laatste rijdt nog niet rond), maar ook daarin komt niets meer van een voorganger. Met de S80 die z’n laatste werkdagen vervult, heeft hij geen vijs gemeen.

Zwijgzaam

Hoewel we al maanden weten hoe de V90 eruit zal zien, voelt Volvo zich nog steeds niet geroepen om alle specificaties vrij te geven. Ook geen cruciale cijfertjes. Wat er in de gigantische koffer past bijvoorbeeld. Het merk heeft vooralsnog de mond vol met alle veiligheidssnufjes die je kan krijgen op de V90. Ja, kàn krijgen, want om de prijs aantrekkelijk te houden (hier vind je die van de nieuwe Volvo S90), worden heel wat functies weggestopt in pakketjes en opties. Zo kan je Volvo wel remmen voor een eland of een kangoeroe, maar doet hij dat alleen als je voldoende euro’s dokt. Het is onderdeel van de Pilot Assist.

T8 Twin Engine

Wie een V90 T8 bij de dealer ophaalt, neemt het waarschijnlijk allemaal. Die neemt immers al de krachtigste aandrijflijn van allemaal. Een hybride die z’n potige (maar tot 4 cilinders beperkte) benzinemotor combineert met een elektromotor voor een maximumvermogen van 410pk. Over de andere motoren zeggen de Zweden weerom niets, maar ook die worden identiek aan die van de S90. Allemaal viercilinders…